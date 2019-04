Nuvens pintam céus da Madeira

21ºC é a temperatura máxima prevista para hoje, um dia de períodos de céu muito nublado e com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, nas vertentes Norte da ilha da Madeira e nas terras altas. O vento será fraco a moderado (até 25 km/h) de Nordeste.

No Funchal a chuva não deve cair, mas o céu registará igualmente períodos de céu muito nublado e vento fraco (inferior a 15 km/h). Aqui conte com máxima de 21ºC e mínima de 14ºC. Aos 21ºC chega igualmente Câmara de Lobos, mas a mínima será de 15ºC. No Porto Santo os termómetros chegam apenas aos 19ºC e descem aos 14ºC.

Com 20ºC de máxima está a Ponta do Sol, que na parte mais fresca do dia vai registar 15ºC. Santa Cruz, Machico e São Vicente esperam hoje 19ºC, sendo a mínima de 15ºC, 14ºC e 11ºC, respectivamente.

Entre os 18ºC e os 14ºC estão o Caniçal e a o Porto Moniz. A Ponta do Pargo desce aos 13ºC. Santana terá hoje valores entre os 17ºC e os 12ºC.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte conte com ondas de Noroeste com 2 a 2,5 metros, diminuindo para 1,5 a 2 metros. Na costa Norte espere ondas de Sueste com 1 metro.

A temperatura da água do mar chega aos 18ºC.