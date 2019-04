“Nunca houve na Europa um período de paz tão alongado como estes 70 anos”, sublinhou o general Araújo Pinheiro

Numa reflexão e balanço dos 70 anos da assinatura do Tratado do Atlântico Norte (NATO), o general Araújo Pinheiro, que no passado desempenhou funções enquanto chefe do Estado-Maior da Força Aérea, entre 2011 e 2016, acredita que o percurso da NATO é altamente positivo.

“Nunca houve na Europa um período de Paz tão alongado como estes 70 anos”, sublinhou, acrescentando que “nunca houve tanta união na esfera da defesa e da segurança”.

Declarações proferidas à margem do seminário comemorativo do 70.º aniversário da assinatura do Tratado do Atlântico Norte que se encontra a decorrer no Colégio dos Jesuítas.

O general explicou ainda que a assinatura desse tratado também foi proveitosa no sentido em que permitiu uma maior cooperação entre as forças armadas dos países aliados.

“Naturalmente dá a Aliança Atlântico uma dimensão extraordinária, não só na dimensão de segurança e defesa, ou seja, é melhor ter aliados do que não os ter, como também nas capacidades militares dos próprios aliados, porque a tendência é puxarmos sempre para acompanhar a evolução da tecnologia, e em grupo é mais fácil do que isolados”, concluiu.