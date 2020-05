Número de estabelecimentos das empresas não financeiras cresceu face a 2017 na Madeira

A Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) revela que o número de estabelecimentos das empresas não financeiras, pessoal ao serviço e volume de negócios cresceram face a 2017.

A DREM adianta que, em 2018, contabilizaram-se na RAM 29 779 estabelecimentos de empresas não financeiras que empregavam 81 475 pessoas, tendo gerado um volume de negócios de 5,8 mil milhões de euros.

“Comparativamente ao ano anterior, o número de estabelecimentos cresceu 6,2%, contribuindo em grande medida para esta evolução o sector da electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio (+20,3%), o alojamento, restauração e similares (+18,4%) e as actividades imobiliárias” (+13,4%)”, afirma.

De acordo com a DREM, a Calheta foi o município com o maior crescimento relativo em número de estabelecimentos face a 2018 (+11,2%), seguido da Ponta do Sol (+8,4%) e da Ribeira Brava (+7,9%).

Em termos de distribuição geográfica, revela que “a localização dos estabelecimentos coincide com a localização das empresas: destaque para os municípios do Funchal (49,7%), Santa Cruz (13,1%) e Câmara de Lobos (9,9%), hierarquia verificada também ao nível do pessoal ao serviço, com aqueles municípios, pela mesma ordem a concentrarem 58,8%, 12,1% e 7,3% do total de emprego”.

Face a 2017, adianta que “o pessoal ao serviço cresceu 5,3%, sendo que destacam-se os crescimentos nos municípios de Machico (+15,3%) e Câmara de Lobos (+8,9%). Por ramo de actividade, os crescimento mais pronunciados ocorreram na construção (+17,2%), na informação e comunicação (+12,2%) e nas actividades imobiliárias (+11,9%)”.

Além disso, adianta que “o volume de negócios dos estabelecimentos de empresas não financeiras regionais registou um acréscimo face ao ano anterior (+8,0%), apresentando crescimentos mais expressivos as actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares (+27,5%), as indústrias extractivas (+23,5%), e a construção (+18,5%)”.

“Por município, os crescimentos mais expressivos em termos do volume de negócios verificaram-se no Porto Moniz (+19,1%), Ribeira Brava (+17,3%) e São Vicente (+12,1%)”, sustenta.