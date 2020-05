Novos desempregados dão dimensão à crise

A manchete desta segunda-feira, 4 de Maio de 2020, mostra os primeiros sinais claros da crise laboral que já se sabia que iria ocorrer. Mil novos desempregados em Abril escrevemos em letras ‘garrafais’ ao qual acrescentamos: “No último mês, o Instituto de Emprego recebeu um total de 1.009 inscrições, o que representa um aumento de 34,2% relativamente aos inscritos em Março.” Um trabalho que pode ler na página 7.

A notícia com foto de destaque é de que o Fim da ‘cerca’ revela dificuldades. Reportagem realizada no primeiro dia após o “levantamento do confinamento obrigatório na freguesia de Câmara de Lobos” que “deixa a nu a crise social que ali se vive. Autarquia promete apoiar mas tem orçamento limitado”. Leia tudo nas página 4 e 5

Outra notícia de realce e importante para a Madeira, como região insular. Resultados permitem sonhar com reabertura do Aeroporto escrevemos e acrescentamos numa perspectiva regional e nacional: “Há 9 dias que não há casos positivos de Covid-19 na Região. Desconfinamento avança hoje com regras apertadas e omissões.” A primeira na página 2 e a segunda na página 6.

Também com uma foto ilustrativa, reportamos o trabalho de uma Guarda sempre presente. “Comandante da GNR-Madeira diz que a população teve um comportamento cívico irrepreensível”. Leia a entrevista nas páginas 20 e 21.

Por fim, ainda no âmbito da temática covid-19, saiba que a Linha de apoio ao Sector das Artes e Cultura recebeu 23 candidaturas. Para saber mais leia a página 11.

