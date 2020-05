Novos casos estão ligados à cadeia de transmissão de Câmara de Lobos

Os novos quatro casos positivos de covid-19 na Região estão ligados à cadeia de transmissão na freguesia de Câmara de Lobos. “São mais quatro casos relacionados com o cluster de Câmara de Lobos, que já estavam isolados no Village Cabo Girão”, referiu o secretário regional da Saúde e Protecção Civil, em conferência de imprensa.

Quanto aos novos casos trata-se de “de duas pessoas com idades entre os 20-29 anos, uma na faixa etárias do 40 e uma nos faixa etária dos 50-59 anos”, referiu a vice-presidente do IASaúde. “Estes doentes estavam identificados como contactos próximos dos casos positivos da cadeia de transmissão de Câmara de Lobos, tinham testado negativo num primeiro momento de avaliação, permanecendo em isolamento durante 14 em hotel, e após esse período foram reavaliados e testaram agora positivo”, acrescentou Bruna Gouveia. “Vão continuar em isolamento na unidade hoteleira e acompanhados pelas autoridades de saúde do concelho”, referiu.

Assim, passam a ser 90 os casos positivos na Região, mantendo-se os 50 doentes já recuperados.