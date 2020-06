Novo caso positivo na Madeira chegou hoje e coloca passageiros e tripulação em vigilância

Há um novo caso positivo registado na Madeira, indicou há instantes o IASaúde através da habitual actualização ao boletim epidemiológico. Após 25 dias consecutivos sem registo de mais infectados - para além dos 90 casos identificados -, eis que a Região interrompe o seu ‘estado de graça’ e detecta o 91.º caso positivo de covid-19.

Sabe-se que o homem chegou hoje à ilha, proveniente da Região Centro, e está alojado em unidade hoteleira, nomeadamente no Hotel Dom Pedro Baía, em Machico. Foi identificado como caso suspeito e o resultado do teste, processado no laboratório do SESARAM, foi positivo. A faixa etária deste novo contagiado cifra-se entre os 20 e 29 anos de idade e é natural do Funchal. Este que é o 91.º caso positivo aguardava resultado de teste de covid-19, efectuado na origem, e foi encaminhado para uma unidade hoteleira dedicada a confinamento.

O IASaúde está por isso em contacto com todos os que viajaram na mesma aeronave que transportou este homem sem reporte de sintomas para a Madeira. A investigação epidemiológica está em curso e os contactos estão a ser estabelecidos entre passageiros e tripulação, não sendo possível apurar quantas pessoas serão.

Por outro lado, a Madeira regista agora 80 casos recuperados e 11 pessoas têm ainda o vírus activo, sem necessidade de serem hospitalizadas. Por isso, há mais 4 casos recuperados a reportar, todos residentes no concelho de Câmara de Lobos. A grande maioria encontra-se a recuperar em hotéis, enquanto apenas uma pessoa está em casa.

De resto, não há mais ninguém a aguardar por resultados laboratoriais. Existem, contudo, 290 contactos em vigilância activa e outros 140 contactos em autovigilância.