Nova fase da modernização de redes de água em São Roque arranca esta segunda-feira

Na próxima segunda-feira, dia 4 de Maio, arranca a segunda fase da obra de substituição da rede de distribuição de água em fibrocimento na freguesia de São Roque (Funchal), anunciou hoje a autarquia.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, visitou esta quinta-feira (dia 30 de Abril), a empreitada, que abrange o Caminho do Lombo do Jamboeiro, o Caminho da Azinhaga e o Caminho da Penteada. A intervenção, que começou no passado mês de Março, contempla mais de 2km de rede e está orçada em 566 mil euros.

A segunda fase, que irá decorrer entre a rotunda dos Álamos e a Estrada da Universidade, deverá levar cinco meses a estar concluída.

“A intervenção será realizada em troços com cerca de 50 metros de comprimento, desenrolando-se de norte para sul e garantindo o acesso rodoviário às residências. Apesar dos condicionamentos que irão existir, a circulação rodoviária vai manter-se nos dois sentidos”, explica a Câmara.

Miguel Silva Gouveia destaca que, “apesar dos constrangimentos que nos afectam a todos neste momento, a CMF continua no terreno, a fazer obras fundamentais para o bem-estar e o futuro dos funchalenses, dando sequência ao trabalho estrutural que tem sido feito nos últimos anos ao nível da modernização das redes de água no concelho”.

“Até ao final do ano, serão substituídas todas as condutas em fibrocimento ainda existentes no concelho e daremos início a um investimento histórico no controlo e monitorização de fugas nas redes de água, associado ao sistema de telegestão existente”, vinca o autarca.

“As antigas condutas em fibrocimento eram um dos grandes problemas da cidade, por serem foco de roturas”, sustenta Miguel Silva Gouveia, destacando as vantagens “em termos económicos e de eficiência do serviço” de modernizar as Águas do Funchal.