Nova associação empresarial do Porto Santo negoceia concessão de micro-crédito para empresários

A Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo (AICTPS), ‘nascida’ a 14 de Maio deste ano e que já tem mais de 40 associados, diz que está a negociar com uma instituição bancária a concessão de micro-crédito para os empresários do Porto Santo.

Através de comunicado, Miguel Velosa, o presidente da AICTPS, diz ainda que está em vias de chegar a acordo com a Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, no sentido de rentabilizar as instalações devolutas que esta sociedade dispõe junto do Parque de Campismo do Porto Santo: “Para que aí possamos desenvolver as novas actividades, designadamente na formação”, revela.

Lembrando que a AICTPS está dividida em 6 ‘Mesas’ (Agricultura e Pescas, Serviços e Alojamento Local, Restauração e Similares, Comércio Local, Cultura animação e eventos, Hotelaria e Turismo), diz que em pouco mais de um mês de actividade, já são muitas as conquistas alcançadas. “Com profissionalismo e passo consolidados”, garante.

“Através da mesa da Restauração e Similares, promovemos o I Festival Gastronómico (Edição Santos Populares São João 2020) - que ainda decorre - e que está a ser um sucesso”, adianta.

“Vamos corporizar o “Porto Santo Biz 4.0” que tem por objectivo projectar a Ilha Dourada para a economia de resiliência do futuro”, acrescenta.

Depois da tomada de posse, a 27 de Maio, que contou com a presença do vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, já participou em várias reuniões de trabalho com vista a apresentar os projectos junto de várias entidades.

“Criámos um gabinete de apoio aos empresários locais e já auscultados perto de duas dezenas deles. A ideia é ouvir as suas preocupações e ajudá-los nas candidaturas a apoios para os seus negócios. Uma espécie de Núcleo de Apoio à Dinamização do Investimento, com um olhar abrangente para vários incentivos públicos e privados designadamente da banca, IDE, Proderam, FSE, IDR”, conclui.