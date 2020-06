NÓS, Cidadãos! questiona Governo sobre Estratégia Regional de Combate à Pobreza

Passado quase um ano sobre a promessa do anterior Governo Regional do PSD para a criação de uma Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social, o partido Nós, Cidadãos! questiona o governo de Miguel Albuquerque sobre esta promessa/compromisso que deve assegurar os direitos sociais dos cidadãos e o combate à pobreza e a exclusão social através de medidas estruturais e profundas transformações na sociedade.

Miguel Costa, Membro da Comissão Política Nacional do NÓS, Cidadãos! e deputado municipal na CMF, recorda que a Madeira tinha, em 2018, perto de 81 mil pessoas em risco de pobreza ou exclusão social, representando uma taxa de 31,9%, a segunda mais elevada do país (dados referentes a 2017), e em Novembro de 2019, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou que a Madeira continuava a ser a segunda região com a taxa de risco de pobreza mais elevada, agora com 27,8%.

Com o impacto da pandemia da Covid-19 a economia da Região, do país e a nível global, deparou-se com a multiplicação de situações de lay-off e o aumento do desemprego que afecta famílias inteiras, aumentando o número de cidadãos madeirenses e porto-santenses em risco de pobreza ou exclusão social.

“É um facto que as instituições do sector social e solidário (IPSS) continuam no terreno a desempenhar um papel essencial no apoio aos madeirenses e porto-santenses mais desfavorecidos, e muitos outros que derivado a esta crise viram a sua condição económica e social regredir”, refere o partido, salientando o apoio alimentar, a compra de medicamentos, o apoio ao pagamento das rendas da habitação, a aquisição de roupas e de produtos de higiene, entre outros.

Entende que a crise social é já bem real e deixará marcas profundas nos próximos anos em parte significativa da população.

Perante tudo isto, e porque o risco de pobreza não vai diminuir no período pós-Covid, o NÓS, Cidadãos! pergunta ao Governo Regional onde está precisamente esse(a) plano/Estratégia Regional de Combate à Pobreza e Exclusão Social, agora mais necessário(a) e urgente do que nunca?