NÓS, Cidadãos! preocupado com qualidade das refeições escolares

Num comunicado dirigido hoje à imprensa, o NÓS, Cidadãos! questionou o Governo Regional sobre a fiscalização e gestão pública das cantinas e refeitórios escolares.

O NÓS, Cidadãos! diz que “recentemente vários alunos de diferentes níveis de ensino, e sobretudo

pais e/ou encarregados de educação de alunos do primeiro ciclo”, comunicaram ao partido que “alguns estabelecimentos escolares não estão a ‘satisfazer’ as orientações relativamente às ementas e à qualidade nutricional das refeições disponibilizadas”.

“Falta na variedade de produtos hortícolas, predomínio dos pratos de carne em detrimento dos de peixe (e diversidade no peixe), ausência de acompanhamento diário de saladas; fruta facultada em mau estado de conservação e/ou de aparência duvidosa; impossibilidade opção/ escolha de determinados alimentos quando as crianças não gostam (ou não podem ingerir) aqueles que são fornecidos; as refeições, muitas vezes, servidas frias; mas também a disponibilização de alimentos não permitidos em máquinas de venda automática existentes nas escolas, são algumas das situações expostas”, realça o NÓS, Cidadãos!

Neste sentido, o partido defende a contratação de nutricionistas para as escolas, que a seu ver “auxiliariam na alteração da disponibilidade alimentar – e na monitorização do cumprimento das normas da oferta alimentar –, mas também na promoção da ‘literacia alimentar’ de toda a comunidade educativa, porque o desperdício alimentar em meio escolar é muito elevado, de acordo com diferentes estudos”.

O NÓS, Cidadãos! questionou ainda o Governo Regional sobre “o grau de implementação do seu ‘Plano Integrado de Controlo da Qualidade das Refeições Servidas nos Estabelecimentos de Educação e Ensinos Públicos’, e o número de equipas de fiscalização que, no acompanhamento de proximidade junto das

escolas regionais, actuam na prevenção e correcção de eventuais irregularidades reportadas”.