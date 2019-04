NÓS, Cidadãos! condena a eliminação do único corredor para autocarros do Funchal

Num comunicado hoje dirigido à imprensa, o NÓS, Cidadãos! abrod a questão dos transportes públicos na Região, chamando a atenção para a eliminação do único corredor para autocarros existente no Funchal.

“Os passes sociais para os transportes públicos passaram a ter uma tarifa de 30 euros para todo o concelho do Funchal e de 40 euros para os outros concelhos. Contudo, depois desta boa medida para os utilizadores dos transportes públicos, foi com surpresa que o Partido NÓS, Cidadãos! constatou que a Câmara Municipal do Funchal eliminou recentemente o único corredor BUS existente na cidade do Funchal, na Estrada Monumental, entre a rotunda Praça da ASSICOM e o centro comercial Fórum Madeira”, acusa o partido.

Para o NÓS, Cidadãos! “a implementação e extensão de corredores BUS na cidade do Funchal é um instrumento

essencial para melhorar a competitividade do transporte público, permitindo, nomeadamente, o aumento da sua velocidade média, que actualmente é baixíssima, tornando-o mais apelativo como alternativa ao uso do automóvel individual”, conforme o previsto no Plano de Acção para a Mobilidade Sustentável (PAMUS) no Funchal, aprovado em 2018.

O PAMUS prevê a implementação de corredores BUS nas acessibilidades ao centro da cidade, privilegiando a sua implementação nas vias que acompanham as 3 principais ribeiras, São João, Santa Luzia e João Gomes, para além da Avenida do Mar.

“Apesar do PAMUS não considerar a extensão do corredor BUS na Estrada Monumental”, o NÓS, Cidadãos! diz não compreender que “a única intervenção da Câmara nesta questão específica tenha sido a destruição do pouco que já estava feito”.