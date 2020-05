Noite foi tropical na Madeira

A subida da temperatura mínima do ar proporcionou esta madrugada noites tropicais (temperatura igual ou superior a 20 graus Celsius) em diversas localidades da Ilha da Madeira.

Destaque para Santa Cruz/Aeroporto que registou a mínima mais alta (22,1ºC) e para o Monte (21,5ºC). Tropical foi também a noite na baixa do Funchal (20,8ºC no Observatório e 20,4ºC no Lido), no Porto Moniz (20,3ºC) e na Ponta do Sol/Lugar de Baixo (20,0ºC).

A título de curiosidade, a temperatura mínima registada no Porto Santo foi de 17,9ºC e a mínima mais baixa foram 10,0ºC no Pico do Areeiro.