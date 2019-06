“No poupar é que está o ganho!”

As frases de sabedoria popular estão repletas de conhecimento e verdades. Mas, quando falamos de limpeza, como podemos poupar sem ter que sacrificar a eficiência?

A primeira linha de pensamento será “comprar produtos e utensílios mais baratos.”

A compra de produtos de marca branca e utensílios, como panos, vassouras, mopas, entre outros, mais baratos, até pode passar a ilusão de que está a poupar quando os compra. Será que está a fazer bem as contas? O que lhe interessa, na verdade, é o custo real que o seu investimento lhe trará. Para tal, terá que ter em atenção a qualidade, rentabilidade e tempo da vida do produto/material de limpeza, os consumos de água necessários na sua utilização, o esforço despendido e o resultado final.

Um produto mais económico nem sempre é o mais rentável!

Invista em utensílios de qualidade:

Ao investir em utensílios de qualidade, estes durarão mais tempo, tendo que reinvestir muito pouco de modo a manter a qualidade.

Utensílios de qualidade vão facilitar o seu processo de limpeza, de modo a torná-la mais eficiente e duradoura.

Menos é mais:

Opte por produtos concentrados e embalagens de maior capacidade. Ao optar por produtos concentrados e não por produtos RTU (ready-to-use/pronto a usar), está também a poupar, pois irá aplicar as diluições apropriadas, o que aumentará a rentabilidade e duração do produto. O uso de embalagens de maior capacidade também permite a poupança, além de reduzir o impacto ambiental na quantidade de plásticos consumidos.

Quebrando tabus:

Muitas vezes achamos que estamos a proceder da maneira mais adequada em termos de limpeza “porque sempre foi assim que fizemos”. As tecnologias estão em permanente evolução e o mesmo acontece com as soluções de limpeza. A poupança nem sempre está no imediato.

Existem quatro factores chave a considerar na avaliação da limpeza:

- Tempo;

- Temperatura;

- Força despendida;

- Quantidade de produto.

Para realmente haver poupança, tem que existir um equilíbrio destes quatro factores. Opte um produto e/ou utensílio que lhe permita economizar tempo, usando pouca força e a temperaturas normais. Optimize o seu processo de limpeza.

Poupe o ambiente:

Escolhendo um produto de limpeza eficiente, concentrado e em embalagens de maior capacidade, está também a poupar o ambiente. Vai utilizar menos quantidade de produto e vai limpar menos vezes, pois a limpeza irá durar mais tempo. Com estas medidas está a poupar o ambiente, criando hábitos sustentáveis para a sua casa, que vão contribuir para o futuro dos seus filhos.

O amanhã, já foi ontem! Poupe na carteira e tenha um futuro limpo.

A Seta Verde - Higiene, Lda. possui uma oferta variada de produtos de limpeza profissionais da sua marca registada Biosoluções® e sistemas de Higiene e Limpeza, adequados a todas as tarefas de higiene e limpeza profissional e doméstica.

Conheça as nossas soluções sustentáveis de limpeza e higiene industrial e doméstica.

Optimizar a limpeza é ser sustentável!

Ficou com dúvidas? Contacte-nos!

Telefone:+291 930 500

E-mail: [email protected]

Consulte www.setaverde.pt para conhecer os nossos produtos e serviços.

Boas Limpezas!

Biosoluções® – amiga do ambiente!