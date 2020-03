No Dia Internacional da Mulher JS pede respeito pela igualdade de género

A deputada Marina Barbosa, eleita pela JS Madeira, escolheu Machico para assinalar o Dia Internacional da Mulher, juntamente com alguns jovens da estrutura socialista, por entender que este dia deve ser lembrado pela história subjacente ao mesmo, designadamente pela reivindicação por direitos iguais e luta contra todas as formas de discriminação directa ou indirecta contra as mulheres em todo o Mundo.

“Infelizmente, ainda hoje subsistem algumas desigualdades entre homens e mulheres, mais precisamente no que diz respeito à actividade laboral, desde a própria contratação à desigualdade de salários e ocupação de determinados cargos”, refere a deputada, salientando que Portugal, ainda assim, “é dos países que mais respeita a igualdade de género, mas o mesmo já não acontece noutros países, onde ser mulher é ser um obstáculo ou impedimento para muita coisa”.

A deputada lembrou também que não basta que os direitos se encontrem plasmados em diferentes diplomas se não forem respeitados. “É preciso continuar a lutar contra todo o tipo de desigualdades e injustiças sociais, sejam elas contra mulheres, homens, crianças e jovens”, disse.