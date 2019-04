Nini Andrade Silva e Micaela Abreu serão as mandatárias de Cláudia Monteiro de Aguiar

A candidata social-democrata às Eleições Europeias do próximo mês de Maio, Cláudia Monteiro de Aguiar, escolheu para mandatárias da sua campanha na Região as madeirenses Nini Andrade Silva e Micaela Abreu.

Enquanto que Nini Andrade Silva – umas das mais reconhecidas e prestigiadas designers portuguesas – será a mandatária regional, caberá à Micaela Abreu assumir o papel de mandatária junto da juventude.

“Mulheres que são, sem dúvida, dois grandes exemplos da força de vontade, do talento e a da afirmação da Madeira além-fronteiras”, sublinha a eurodeputada do PSD, para quem esta escolha significa, acima de tudo, “a integração e o envolvimento de duas das nossas mais notáveis conterrâneas, num projecto que se deseja alargado e afirmado, junto da sociedade civil, pelo trabalho e pela determinação que ambas representam”.

“Tanto a Nini Andrade Silva quanto a Micaela Abreu contribuem, activamente, para que a nossa Região seja maior e se afirme para lá das fronteiras do Atlântico. Com elas trazemos mais mundo à Madeira e afirmamos ‘Mais Madeira na Europa’”, reforça Aguiar.

A candidatura será apresentada numa cerimónia que terá lugar no próximo sábado, dia 6 de Abril, horas, na Gare Marítima da Madeira – Porto do Funchal.

Na ocasião, Cláudia Monteiro de Aguiar, acompanhada pelo presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, falará aos militantes sobre o projecto do partido e apelará à mobilização de todos para a vitória do dia 26 de Maio.