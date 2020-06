Nasceram menos 24 bebés na Madeira entre Janeiro e Março

O saldo natural (diferença entre nascimentos e mortes) manteve-se negativo na Região Autónoma da Madeira no 1.º trimestre de 2020, “embora menos expressivo do que no período homólogo”, fruto de menos 24 nascimentos de bebés, mas também menos 72 óbitos.

Assim, segundo os dados da Direcção Regional de Estatística da Madeira, publicadas ao final esta manhã, entre Janeiro e Março, “os dados preliminares da demografia mostram que a RAM registou um saldo natural negativo de -269 indivíduos, resultante de um número de nados vivos (442) inferior ao número de óbitos (711). No mesmo trimestre de 2019, o saldo natural havia sido igualmente negativo, -317 indivíduos (466 nados vivos e 783 óbitos)”, explica.

Diz ainda a DREM, que “nos primeiros três meses de 2020, foi também averbado 1 óbito com menos de 1 ano e 1 feto morto”. Desde 1 de Janeiro até 31 de Março, “realizaram-se 150 casamentos, mais 9 que no período homólogo”, acrescenta.