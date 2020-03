O presidente do Governo Regional diz que as medidas em prática visam diminuir as concentrações das pessoas. “Não vamos entrar aqui num regime de autoritarismo”, mas acredita que as “pessoas sabem” como seguir as recomendações durante uma emergência.

Miguel Albuquerque sabe bem os constrangimentos por que vão passar as empresas ligadas ao turismo e garante que tudo será feito para colmatar as dificuldades.

Ainda sobre o aeroporto, que movimenta cerca de 10 mil passageiros por dia, o governante disse que, com a medição da temperatura e com os inquéritos, a Região evita correr riscos.