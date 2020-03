“Não subestimem” esta situação do COVID 19

Um alerta da Junta de Freguesia da Ribeira Brava, que deixa recomendações a todos os seus munícipes. “Mais uma vez pedimos a todos vós que sigam as instruções dadas pelas entidades competentes. Resguardem-se o máximo possível, de modo a evitar um contágio. Não subestimem nem encarem esta situação de ânimo leve. Só assim irá correr tudo bem”.

Seguindo as recomendações das autoridades de saúde, a propósito das medidas a tomar para evitar a propagação do COVID 19 na Madeira, a Junta informa que o seu horário de funcionamento será das 9h às 13h, de porta fechada, pelo que os munícipes que tenham assuntos a resolver devem o fazer através do telefone: 291952111 ou do email: [email protected]