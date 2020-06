“Não podemos pactuar com a falta de rigor nas contas do município de Machico”, afirmam vereadores do PSD

A gestão socialista do Município de Machico relativa ao ano de 2019 mereceu reparos, hoje, por parte da vereação do PSD, em mais uma reunião camarária. E isto porque, segundo explicam em declaração de voto, “não faz qualquer sentido que, tanto a nível operacional quanto corrente, a autarquia continue a apresentar resultados negativos de 1.843.730,65 € e de 1.506.562,58 €, respectivamente, quando, no ano de 2019, apresenta um resultado positivo de 115.123,60 €”.

Aliás, reforçam, “o Município só apresenta um resultado positivo devido a verbas extraordinárias que conseguiu arrecadar”, verbas extraordinárias que reflectem uma clara ausência de previsibilidade.

“Com a devida análise das contas, no ano 2019, a gestão Socialista apresenta, em bom rigor e mais uma vez, contas negativas de cerca de meio milhão de euros”, afirmam.

PSD que alude, também, ao aumento dos impostos e taxas arrecadadas aos contribuintes, num montante de 2.607.997,46 €, no ano em apreço, quando, em 2018, este valor foi inferior em cerca de 9%. “Se esse aumento ainda fosse alicerçado em políticas que encontrassem o seu cabimento no retorno aos Munícipes, nada poderia ser dito, mas quando se verifica uma total inoperância e retorno, só pode merecer reparos esta falta de visão e de estratégia”, vincam os vereadores do PSD.

As sistemáticas correcções às contas dos anos anteriores é também criticada pela vereação Social-democrata, críticas recorrentes que já foram apresentadas antes ao executivo municipal.

Também nesta reunião, a vereação do PSD apresentou um voto de Louvor ao Dr. José Maria Dias - aprovado por unanimidade - e um Voto de Congratulação ao Governo Regional da Madeira, a propósito do Solar de S. Cristóvão.