“Não há necessidade de acorrer aos bancos”

Tem ocorrido alguma afluência anormal aos bancos, com movimento de contas, nomeadamente levantamentos, superior ao normal. Essa foi uma das chamadas de atenção que os representantes dos bancos na Madeira fizeram junto do Governo Regional, que aproveitou para pedir aos madeirenses para não tomarem essa atitude, pois ter o dinheiro em casa acarreta muito mais perigos do que tê-lo seguro nos bancos.

Pedro Calado lembrou que os madeirenses, pelo menos uma maioria, pode tratar de assuntos com a banca via internet a partir de casa. “Não há necessidade nenhuma de as pessoas irem aos bancos fazerem as suas movimentações e actualizações de fichas ou seja o que for. Podemos tratar das coisas todas via informática”, num apelo feito pela banca, que aproveitou para referir que “o facto de estarmos a viver numa situação de pandemia é apenas em termos de saúde pública, não em termos de saúde financeira das instituições financeiras”, alertou o Vice-Presidente do Governo Regional.

“Tal como tem acontecido com algumas grandes superfícies, em que as pessoas acorrem para comprar os bens de primeira necessidade, também tem acontecido nalgumas instituições financeiras algum movimento anormal para levantamento de numerário”, denunciou. “Não há necessidade. Até pode ser perigoso, porque se as pessoas começam a levantar o dinheiro e a pô-lo em casa, pode originar outras situações desaconselháveis. Neste momento, não há motivos nenhuns para preocupação quanto à segurança e à sustentabilidade financeira das instituições bancárias. O dinheiro está muito bem seguro nas instituições financeiras, não é necessário acorrerem aos bancos para efectuar as suas movimentações, podem fazê-lo pela internet”.

A reunião com os representantes dos bancos decorreu esta manhã no Salão Nobre do Governo regional, na Avenida Zarco, no Funchal.