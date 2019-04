Museu da Baleia na agenda de Sara Cerdas

Sara Cerdas e Paulo Cafôfo visitaram o Museu da Baleia, no Caniçal, na tarde desta sexta-feira.

A candidata do PS-Madeira às europeias sublinhou que o espaço museológico é dos mais visitados na Madeira enaltecendo a sua importância para dar a conhecer A história da actividade baleeira.

Por outro lado, Sara Cerdas destacou a importância do mar para a economia madeirense, nomeadamente a actividade piscatória.

Questionada sobre como actuará, se for eleita, no caso dos pescadores solicitarem apoios para a renovação da frota de pesca a candidata socialista respondeu afirmativamente: “É importante renovar e assegurar a manutenção das frotas pesqueiras, sempre garantindo a sustentabilidade dos recursos naturais, mas, acima de tudo, também garantir a segurança dos nossos homens do mar”, afirmou, acrescentando que este é um sector “muito importante para muitas famílias da Região” e que esta será “sem dúvida, uma área a desenvolver nos próximos cinco anos” no Parlamento Europeu. “Acima de tudo, no próximo mandato, é garantir que esta renovação das frotas e a sua manutenção seja assegurada”, frisou.

Sara Cerdas considerou ainda que a sazonalidade é uma questão que deve ser merecedora de atenção, sendo que deve ser garantido o “apoio a estas famílias que dependem do mar para os seus rendimentos e para o seu desenvolvimento socioeconómico”.

Após a visita ao Museu da Baleia, Sara Cerdas e Paulo Cafôfo percorreram algumas das ruas do Caniçal, contactando com a população local e com comerciantes.