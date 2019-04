‘Musa da Cooperativa’ é a nova cerveja em honra a Maximiano de Sousa

Os cervejeiros da Musa e os ‘beer dealers’ da Vilhoa juntaram-se sob o mesmo telhado para festejarem a primeira ‘cooperativa’ cervejeira. Nesta nova cerveja misturam-se sabores madeirenses com os saberes da fábrica sediada em Marvila (Lisboa), conjugados com os lúpulos americanos e tangerinas de Santana. O resultado é uma India Pale Ale (IPA) “gulosa e muito fresca” que dá pelo nome de ‘Musa da Cooperativa’ (6,7% vol).

Este moderno ‘despique’ de sabores ao ritmo do tradicional bailinho em honra de Maximiano de Sousa terá honras de apresentação em três sessões distintas: Lisboa, Porto e Madeira, por esta ordem.

A Mula, entretanto, já está carregada e prepara-se para o passeio. Mas antes de se fazer à estrada senta-se à mesa da Fábrica, na capital portuguesa, para um almoço de salada de polvo, chicharros com pão, atum com molho de vilhão, milho frito e pudim de maracujá, já este domingo, dia 7 de Abril.

De barriga cheia, segue viagem para dia 12 de Abril abrir a carica à porta do Catraio, no Porto, e dar início a esta linda brincadeira com os amigos do Norte. “Espera-se uma noite de muitos copos e alguns zurros”, refere a marca.

Já a derradeira e “mais importante paragem” faz-se em terras madeirenses, no dia 26 de Abril, onde os produtores e distribuidores reúnem-se no Max, para prestar homenagem a quem serviu de inspiração a esta cerveja. A música de Tiago Sena Silva e um DJ set de Amor e Ventania são os tónicos para um serão aprazível.

“Será apresentada no Funchal em ambiente de festa, num arrojado despique entre tradição e inovação, cerveja e música, Vilhoa e Musa. Esta IPA fresca e gulosa, apesar de não saber cantar o fado, personificará o eterno Max, pelo que será despretensiosa e obviamente celebrada na tal taberna homónima. Além da cerveja, haverão petiscos e actuações musicais. Deixem passar!”.