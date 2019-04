O Município de Machico associou-se à Associação Dignitude, através da assinatura de protocolo de cooperação, que decorreu hoje, dia 3 de Abril, pelas 14h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

A iniciativa contou com a presença de Maria de Belém Roseira, ex-Ministra da Saúde e Procuradora da Direcção da Associação Dignitude.

Este protocolo de cooperação, ao qual se associam as farmácias do concelho - irá facultar medicamentos à população carenciada de Machico, numa vertente de cariz social e solidário, garantindo-se o acesso aos medicamentos através do projecto ‘Abem: Rede Solidária do Medicamento’, uma iniciativa da Associação Dignitude, que conta com o apoio de várias instituições de solidariedade social e entidades ligadas à saúde, nomeadamente as associações de farmácias.

O ajuda do Município de Machico, no âmbito do presente protocolo, traduzir-se-á em 100 euros atribuidos através do cartão ‘Abem’ a cada munícipe que esteja inscrito no programa de ajuda solidária de medicamentos. O montante referido será concedido anualmente.

A Associação Dignitude tem por missão o desenvolvimento de programas solidários de grande impacto social, que promovam a qualidade de vida e o bem-estar dos portugueses, pretendendo assumir-se como uma Plataforma de Responsabilidade Social. O programa ‘Abem’ tem por objectivo garantir o acesso ao medicamento, em ambulatório, por parte de qualquer cidadão que, em Portugal, se encontre numa situação de carência económica e que seja portador de receita médica. A sua operacionalização está alicerçada na capacidade e logística da rede das Farmácias Portuguesas.