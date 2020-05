Município da Calheta cedeu tablets e garantiu acesso à internet a alunos do 1.º ciclo

O município da Calheta cedeu 36 tablets e garantiu o acesso à internet aos alunos do 1.º ciclo que não dispõem deste tipo de meios.

De acordo com aquela autarquia, o objectivo “é assegurar a igualdade de oportunidades no acesso à educação, sobretudo nesta altura em que a pandemia obriga a um acompanhamento do Plano Nacional de Ensino à distância”.

A Câmara Municipal da Calheta, em articulação com as várias escolas do concelho, efectuou um levantamento das necessidades e distribuiu os tablets.

Os equipamentos foram entregues às escolas, que já estão a distribuí-los aos encarregados de educação.