Muitos madeirenses ainda sem reembolso do IRS

Reembolsos nos 53 milhões de euros deixam muitos de fora. A notícia que está em destaque na primeira página da edição impressa de hoje do DIÁRIO revela que há largas centenas de contribuintes da Madeira e Porto Santo que ainda não receberam o devido reembolso do IRS. A Autoridade Tributária já processou 83.812 declarações de IRS de contribuintes da Região, 52.379 com direito a devolução do imposto. Porém, o processo é gerido, quase integralmente, por Lisboa, que emite também as ordens de pagamento.

A grande mancha fotográfica da edição desta quarta-feira vai para o poço de resíduos de combustíveis que foi descoberto em terreno comprado pela Câmara do Funchal à Empresa de Electricidade nos Socorridos e que causou apreensão e críticas. A Secretária do Ambiente censura a “passividade” do município e a EEM já garantiu que vai assumir os custos da descontaminação.

A Câmara do Funchal merece também destaque porque, no dia da Cidade, 21 de Agosto, vai homenagear profissionais de saúde e funcionários da autarquia que trabalharam durante a crise pandémica, atribuíndo a Medalha de Ouro do Mérito Municipal. Por outro lado, a vereação PSD na autarquia questiona qual o destino dado a 16 milhões de euros.

Na edição de hoje fique também a saber que o Programa de Ocupação Temporária para Desempregados, a cargo da Secretaria da Inclusão Social e Cidadania através do Instituto de Emprego, tem actualmente 648 participantes activos. Muitos eram desempregados de longa duração.

Tudo isto para ler e muito mais, hoje com o seu DIÁRIO.