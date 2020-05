Muitas máscaras descartáveis e luvas estão a ser abandonadas nas vias públicas da Madeira

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, alertou em conferência de imprensa que muitas pessoas estão a abandonar máscaras e luvas na via pública. “Aqueles que usam as máscaras - e bem - daquelas descartáveis, não as abandonem na via pública, porque é um sinal de contaminação para outros que possam passar junto das mesmas e tocar nessas mesmas máscaras ou luvas”, solicitou o governante.

“Estamos a verificar que muitas máscaras e luvas estão a ser abandonadas na via pública e fazemos um apelo de cidadania a toda a população”, acrescentou.