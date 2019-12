MPT lembra que Roberto Vieira já não representa o partido e critica ‘chumbo’ do orçamento da CMF

O MPT Madeira emitiu o seguinte comunicado sobre a votação do Orçamento da Câmara Municipal do Funchal:

“1. O Senhor Deputado Roberto Vieira foi eleito deputado municipal do Funchal em representação deste Partido nas eleições autárquicas de 1 de outubro de 2017;

2. Em 23 de junho do corrente ano de 2019 o Senhor Deputado Roberto Vieira anunciou a sua saída e abandono do projeto político do MPT Madeira;

3. Como consequência, e em comunicado datado de 2 de agosto de 2019, o MPT retirou toda e qualquer confiança política ao deputado referido, até porque as suas atitudes “são manifestamente contrárias aos mais elementares valores da seriedade e aos pilares ideológicos humanistas do partido que representava no órgão autárquico de fiscalização do Executivo Municipal do Funchal”;

4. Não obstante este deputado se manter a exercer as funções para que foi eleito, não representa de modo algum o MPT, sendo as suas ações e decisões da sua própria responsabilidade e não dependentes ou consequentes das ideais, opiniões e/ ou directrizes do partido;

5. O MPT lamenta que o Senhor Deputado Roberto Vieira tenha votado contra a aprovação do Orçamento da Câmara Municipal do Funchal, atitude que lesa os interesses e hipoteca o futuro dos seus munícipes e da sua qualidade de vida;

6. Esclarecemos que o MPT não se revê no sentido de voto tomado, pelo que toda e qualquer notícia relacionando a votação do Orçamento da CMF com o voto negativo do MPT deverá única e exclusivamente relacioná-la com o voto negativo de quem o exerceu, neste caso e a título individual, do Senhor Deputado Roberto Vieira.”