Movimentos ‘Presença Amiga’ e ‘AconXego’ doam 150 máscaras comunitárias

O ‘Movimento Voluntariado Hospitalar Presença Amiga’, em conjunto com a ‘AconXego - Naninhas do Bem Madeira’, doaram 150 máscaras comunitárias, que serão distribuídas a quem delas necessite.

“As máscaras, com filtros TNT, destinam-se aos doentes e utentes dos hospitais do SESARAM e são para serem entregues a adultos e crianças que delas precisarem”, refere a coordenadora do da ‘Presença Amiga’, Carmo Melvill de Araújo em nota de imprensa.

“Estas máscaras são para quem vai a consultas sem máscara, ou porque, encontrando-se internados, estão em vias de alta médica”, acrescentou.

“Esta doação aumentará à medida que as duas associações forem concretizando mais máscaras, revela a mesma nota” que realça que tanto o Grupo AconXego como o Movimento de Voluntariado Hospitalar Presença Amiga trabalharam em regime de voluntariado.