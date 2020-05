Morreu Manuel Nicolau, antigo fotojornalista do DIÁRIO

O antigo fotojornalista do DIÁRIO, Manuel Nicolau, faleceu hoje aos 77 anos de idade. Nascido a 15 de Março de 1943 e natural de Machico, o profissional que agora estava aposentado dedicou grande parte da sua vida à fotografia, tendo iniciado a sua carreira na linha de produção deste matutino.

Ao longo dos anos, Manuel Nicolau realizou inúmeras exposições com o seu vasto espólio fotográfico e também foi alvo de uma homenagem, realizada em 2018 na Santa Casa da Misericórdia de Machico. “As minhas fotografias são a História da Madeira”. Palavras do antigo fotojornalista do DIÁRIO por ocasião do seu aniversário.

À família enlutada e amigos, o DIÁRIO endereça sentidas condolências.