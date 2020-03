Moradora em Machico denuncia interrupção no serviço de água

A situação foi nos reportada por uma moradora que reside no Caminho da Fazenda, no concelho de Machico. Marta Franco dá conta do seu descontentamento, sobretudo numa altura de emergência social e quando as famílias estão em casa por força da ‘quarentena’ imposta pelas autoridades. “Sem água é muito complicado fazer as coisas do dia a dia”.

A munícipe explica que ligou para os serviços da empresa Água e Resíduos da Madeira, em Machico, e que o funcionário que a atendeu foi “extremamente brusco” e que a aconselhou a consultar os editais da Câmara Municipal de Machico. Ora, sendo os seus pais idosos, com mais de 70 anos, “é óbvio que não vão para o exterior ler os editais da autarquia”, muito menos “têm computador ou acesso à internet”.

A moradora explica que, no mínimo, os funcionários da ARM podiam ter informado ‘porta a porta’ para que as pessoas tivessem uma reserva de água. Marta Franco diz que não sai de casa porque é uma “cidadã cumpridora” e sabe bem os problemas que existem, mas se assim não fosse. “Ia até a câmara escrever no livro de reclamações. Sei que as pessoas estão aflitas, mas não é razão para serem mal-educadas”.