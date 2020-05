Monte celebrou 452 anos com homenagem as todas as pessoas da freguesia

A freguesia do Monte, no Funchal, celebrou ontem, 14 de Maio, 452 anos de luta, perseverança, esperança e de confiança no futuro. O aniversário tem sido a data escolhida para homenagear as pessoas que prestam serviços relevantes nas mais variadas áreas da freguesia. Este ano não foi excepção, mas ao contrário do habitual, desta vez a homenagem foi atribuída a todas as pessoas da Freguesia do Monte “pela atitude e pelo comportamento extremamente responsáveis neste período de confinamento” que contribuíram para “os excelentes resultados que a Região Autónoma da Madeira apresenta, com repercussões claras na caminhada para a gradual retoma económica da Região”, refere a Junta, através de comunicado.

Numa altura em que foi necessário “redefinir prioridades”, o executivo da Junta destaca o apoio prestado através de:

- uma palavra amiga de conforto e de esperança;

- o apoio de cabaz de alimentos, entregue em casa daqueles que viram os seus rendimentos reduzidos de forma drástica e rápida;

- o apoio aos alunos que experienciaram a escola à distância, através da impressão de fotocópias e entrega em casa;

- o apoio aos alunos cujos computadores não funcionavam, através da sua reparação, resultante de um trabalho voluntário de elementos da Junta e de jovens da freguesia aptos nesta área;

- o apoio às pessoas que entretanto ficaram desempregadas residentes e não residentes na freguesia, através do seu Polo de Emprego;

- o trabalho em rede com outras entidades da freguesia e entidades regionais, para que, mais depressa, as ajudas cheguem a quem efetivamente necessita.

- Os Eventos que ao nível cultural são a imagem de marca deste executivo como o “Monte em Flor”, o “Monte de Imperador” entre outros, não foram realizados, porque outros valores mais altos como a saúde se impuseram. Essas verbas reforçaram o apoio social.

A Presidente da Junta de Freguesia reforça a ideia de que “todos os elementos da Junta estão focados e empenhados em ajudar todos os fregueses que atravessam um período tão difícil, na certeza de que cada um merece o cuidado dos eleitos, na certeza que cada um dos fregueses merece o melhor dos eleitos”.