Ministro do Ambiente garante a Olavo Câmara disponibilidade para apoiar a Região

O ministro do Ambiente e da Acção Climática manifestou, hoje, disponibilidade do Governo da República para apoiar a Madeira em investimentos nas áreas da protecção da natureza e valorização do território, como uma forma também de potenciar o sector turístico.

João Pedro Matos Fernandes respondia, esta tarde, às questões colocadas por Olavo Câmara, deputado do Partido Socialista-Madeira à Assembleia da República, na Comissão de Agricultura e Mar.

Na ocasião, o parlamentar madeirense referiu-se ao facto de a sustentabilidade ambiental ser um fator diferenciador e de procura por parte do turismo mundial, constatando que hoje vivem-se tempos de incerteza quanto ao futuro, já que é muito difícil o sector turístico superar o medo da pandemia que levou a mudanças profundas nos hábitos da nossa sociedade.

“O momento que se vive hoje mudou possivelmente os destinos turísticos e o que procura o turista, pelo que o turismo sustentável, um turismo mais ecológico, mais rural, mais autêntico terá uma maior procura nos próximos tempos”, afirmou Olavo Câmara.

O deputado socialista apontou o facto de o nosso país ter na natureza, nos nossos ecossistemas, na nossa floresta, na nossa agricultura e na diversidade territorial, com dois arquipélagos, grandes aliados para desenvolver este tipo de turismo.

Nesse sentido, questionou “de que forma é que estão a ser canalizados estratégias, políticas e fundos para a protecção da natureza e para o seu desenvolvimento, de maneira a que haja uma maior diversidade na oferta dos territórios, colocando o turismo ecológico como um factor de atractividade e complemento à oferta natural existente. Tudo isto, disse, aliado às actividades que já são típicas e praticadas em cada região, como a agricultura, o pastoreio, a silvicultura, entre outras. Esta conjugação confere uma maior atractividade e desenvolvimento a toda a região, não só em termos económicos, mas também no que se refere à conservação dos ecossistemas locais.

Olavo Câmara questionou o ministro do Ambiente sobre como podemos valorizar os ecossistemas insulares – da Madeira e dos Açores – acrescentando assim também valor a todo o território nacional. Na resposta, o governante referiu que esta é uma matéria da responsabilidade dos governos regionais, mas disse estar disponível para reunir-se com os executivos das regiões e ver de que forma é que pretendem intervir nestas áreas. O ministro mostrou abertura para eventual financiamento nacional, à semelhança do que já aconteceu no passado, nomeadamente no plano de acção para a economia circular na Madeira.