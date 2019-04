Miguel Silva Gouveia destaca importância de valorizar profissionais da saúde

O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, participou, esta manhã, no IV Congresso Insular de Enfermagem, como um dos oradores no painel ‘Value-added Nursing Care: um imperativo, uma prioridade’, dedicado ao valor na óptica do utente e cuidador, e que reuniu também contribuições de João Carlos Abreu, Ana Isabel Portugal e Manuel Orlando Góis, com a moderação de Tânia Spínola.

O autarca sublinhou, na ocasião, a importância de “valorizar e investir nos profissionais da saúde, disponibilizando as condições para que possam sempre actuar nas suas maiores faculdades e competências, porque só assim poderemos esperar que exista disponibilidade para cuidar, no verdadeiro sentido da acção, privilegiando a transparência e toda a dimensão física e emocional do utente. Numa altura em que se debate muito a nossa saúde, é bom lembrar que o segredo continua nas pessoas e na sua valorização, pois há valores que não têm preço”.