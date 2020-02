Miguel Silva Gouveia destaca Centro Luís de Camões como exemplo da “boa aplicação do apoio financeiro da autarquia”

‘O Funchal Que Nos Une’, as Presidências Abertas da Câmara Municipal do Funchal, passaram pelo Centro Cultural e Desportivo Luís de Camões, nesta que foi a última visita desta iniciativa na freguesia de São Pedro. O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, acompanhado pela Vice-Presidente, Idalina Perestrelo, foram recebidos pela Directora da Associação, Rubina Barros.

O executivo camarário foi conhecer, desta forma, a realidade desta instituição de cariz social, instalada no Bairro do Hospital, tendo a responsável pelo Centro, dado a conhecer a Miguel Silva Gouveia as actividades ali desenvolvidas, bem como levou o autarca conhecer outros espaços, onde funcionam a Loja Social, a Mercearia, e também o Centro de Convívio de São Pedro, onde foi recebido pelos muitos munícipes que usufruem das instalações, e dos seus importantes serviços e ajuda.

Através do programa de Apoios Financeiros ao Associativismo e Actividades de Interesse Municipal, a CMF apoia o Centro Luís de Camões com uma verba que serve de apoio à actividade, contribuindo assim para os números de 2019, em que a instituição ajudou cerca de 151 famílias. Miguel Silva Gouveia referiu que “é notório o impacto do trabalho realizado pelo Centro Luís de Camões, não só na freguesia onde está sediado, mas em todo o concelho, e consequentemente, a boa aplicação do apoio financeiro da autarquia, e é este o percurso que queremos continuar a fazer com as pessoas, e com as instituições, trabalhar em nome da cidade que nos une, em nome do Funchal”.