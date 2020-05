Miguel Iglésias diz que Governo tem de esclarecer cidadãos e empresas sobre quarentena obrigatória na Madeira

O grupo parlamentar do PS, através de Miguel Iglésias, diz que a decisão do Tribunal Judicial dos Açores, considerando ilegal a quarentena obrigatória de quem viaja para a região autónoma, não tendo os governos regionais competências para tal acção, é “importante para o retomar da actividade económica e turística na Região”, sendo “necessário assegurar um maior controlo relativamente aos riscos de propagação do vírus”.

Os socialistas consideram que “é necessário salientar que as empresas e todo o tecido económico da Região, em particular no sector turístico, poderão ficar com o seu futuro ainda mais comprometido, se não começar a haver sinais de abertura, numa altura em que esses sinais começam a ser dados no exterior”.

“É certo que pretende-se evitar uma nova vaga de contágios, mas também não é menos verdade, que hoje existe uma maior preparação e consciencialização para fazer face à covid-19. A Região necessita de criar mecanismos que contribuam para a sua abertura ao exterior com a maior segurança possível. No entanto é incompreensível que nesta fase haja muita desinformação em torno deste processo, inclusive com informações contraditórias entre a Secretaria de Saúde e Secretaria de Turismo”, refere o presidente do grupo parlamentar do PS.

No seu entender, é importante o Governo Regional da Madeira esclarecer taxativamente o seguinte:

- Se é ou não obrigatório um período de quarentena para quem chega à Madeira, seja em hotel ou em residência?

- Se a realização de teste do vírus é o único critério para não haver confinamento forçado?

- Na obrigatoriedade de realização de testes, que podem custar entre 100 a 200 euros cada, se está planeado alguma ajuda financeira para os residentes e trabalhadores que vão necessitar de realizar viagens frequentes entre a Madeira e o Continente?

- Como é que estão a ser coordenados estes esforços com os operadores turísticos e agências de viagens? Como é que o Governo Regional assegura que os turistas que pretendem vir passar férias na Região, consigam realizar o teste referido?

“São questões que consideramos pertinentes e que urgem de uma resposta clara do Governo Regional, de modo a evitar que devido à falta de informação, muitos profissionais fiquem impedidos de exercer a sua actividade e sofrer com isso elevados prejuízos, bem como todas as consequências negativas para o sector turístico madeirense”, refere.

Segundo o grupo parlamentar do PS, “para o turismo, bem como para outras actividades que dele dependem indirectamente, é fundamental uma clarificação e previsibilidade sobre as decisões que são tomadas, com um plano estruturado e datas bem definidas que possam ser transmitidas tanto à população em geral, mas às empresas em particular”.

“No caso dos operadores turísticos internacionais são necessárias informações concretas para que possam rapidamente programar as operações para a Madeira e iniciar as vendas, sendo que não é um processo que se reinicia de um dia para o outro”, sustenta.