O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, acompanhado pelo presidente do Conselho Regional do Sul, Alexandre Valentim Lourenço, e por dirigentes do Conselho Médico da Região Autónoma da Madeira, reúne-se, amanhã, dia 9 de Abril, com os médicos do Serviço de Medicina Nuclear do SESARAM, no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

No final da reunião, pelas 11h45, o bastonário irá prestar declarações aos jornalistas, na entrada principal daquele hospital.