Miguel de Sousa quer uma melhor classe política e um relacionamento com Lisboa menos partidário

Já começou a 2ª Conferência Pensar o Futuro, promovido pelo DIÁRIO. Miguel de Sousa, ex-membro do Governo Regional e CEO da Empresa de Cervejas da Madeira é o primeiro orador.

O ex-vice-presidente do parlamento e do governo acredita ser necessária uma classe política mais elevada, um estatuto da autonomia reforçado e um relacionamento com Lisboa que não se baseie em relações partidárias.

A Madeira, afirma, tem condicionantes próprias e terá de ser “ajudada”. A dívida “extremamente elevada” e sem receitas suficientes para “fazer o que se espera de um governo regional”, obriga a uma ajuda clara da República e da Europa.

O desemprego voltará a níveis elevados e “a Madeira não tem uma economia forte para dar resposta a isso”.

O turismo, a principal actividade da Região está fortemente pressionado e depende, fortemente, dos transportes, sobre os quais ainda não há certezas.