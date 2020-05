Miguel de Sousa acredita em ‘boas intenções’ mas diz que dinheiro não chega para a retoma

‘Como sobreviver ao covid-19 – medidas e estratégias para a retoma’ foi o tema de hoje no ‘O Debate da Semana’ da TSF Madeira

‘Como sobreviver ao covid-19 – medidas e estratégias para a retoma’ foi o tema de ‘O Debate da Semana’, que acontece todas as sextas-feiras na TSF Madeira, agora através de videoconferência. Leonel de Freitas, António Trindade, Ricardo Vieira e Miguel de Sousa discutiram vários assuntos ligados ao tema. Partindo de um retrato da situação actual, o advogado Ricardo Vieira traçou o que considera ser falha do Estado Social. Logo depois, o ex-vice presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Miguel de Sousa, disse existirem boas intenções, mas não acredita que haja dinheiro para as cumprir. Já o empresário António Trindade afirmou que a incerteza ainda impera, bem como a expectativa para o mês de Maio.

O ponto seguinte do debate serviu para opinar sobre a reabertura gradual da economia. Os comentadores colocam reservas na eficácia e na rentabilidade para as empresas, visto não existir mercado suficiente para movimentar os negócios.

Para fechar, foi puxada a companhia aérea portuguesa Tap para o debate. Miguel de Sousa defende que a transportadora portuguesa deve ser nacionalizada e deve servir o interesse nacional. Ricardo Vieira acredita que o problema a Tap é de gestão e não de propriedade, ao contrário do que pensa António Trindade.