Miguel Brito defende reinvenção do Porto Santo

O deputado Miguel Brito fez a segunda intervenção das Jornadas Parlamentares que decorrem, neste momento, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, sob o tema ‘Recuperação Social e Económica - O Papel da Autonomia’.

Na sua intervenção, o deputados expôs alguns aspectos “fundamentais” para a “recuperação social e económica do Porto Santo num contexto de autonomia, neste tempo pós-covid”.

Em primeiro lugar, referiu-se à “resposta económica”, sublinhando que” é preciso relembrar que a pequena economia do Porto Santo, que já era frágil antes da pandemia”.

“É preciso assumir que a pandemia fragilizou ainda mais a economia do Porto Santo, ainda que não é o principal causador de uma crise sazonal crónica criada há vários anos pelos sucessivos governos do PSD”, atira Miguel Brito.

“A sazonalidade e, por consequência, a dupla insularidade que acabam por estar ligadas ao facto de nunca ter havido uma estratégia de futuro sustentável”, sustenta.

Em segundo lugar, o socialista destacou a importância que o Turismo tem para a Ilha Dourada, evidenciando a necessidade de apostar “na formação e na criação de apoios para a qualificação de serviços”, na “promoção de um destino que garanta segurança e bem-estar” -- com capacidade de “dar uma resposta rápida e com qualidade ao vírus” -- e, por último, no mercado interno.

Sobre este ponto, enalteceu “a importância que terá a implementação do mais recente projecto de resolução de autoria do grupo parlamentar do PS e que teve a concordância de todos os partidos quanto ao subsidio social de mobilidade durante todo o ano”.

Miguel Brito falou também sobre as ligações inter-ilhas, nomeadamente sobre a interrupção da ligação feita pela Binter.

“Urge a resolução e regresso à normalidade naquilo que toca às ligações aéreas entre ilhas através da companhia Binter e uma maior responsabilidade no que concerne às ligações para o território nacional, até para garantir aquilo que é o princípio constitucional de uma continuidade territorial mais justa e equitativa para os porto-santenses”, disse.

Por outro sublinhou a necessidade de apostar “na criação de novas indústrias, sem ser o Turismo”. “É nesta perspectiva que tem de haver mais apoios para sectores como o sector primário porque, se analisarmos bem, esse foi o principal motor económico do Porto Santo e será também crucial para a construção do urgente novo produto turístico”, explicou.

“Não podemos pensar na recuperação económica do Porto Santo sem nos reinventarmos”, concluiu.

As Jornadas Parlamentares do PS-M estão ser transmitida em formato online na página do partido, e conta ainda com as intervenções dos parlamentares socialistas: Paulo Cafôfo, deputado na Assembleia Legislativa da Madeira, Carlos Pereira, deputado na Assembleia República, e Ana Catarina Mendes, líder parlamentar do PS em São Bento.