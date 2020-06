Miguel Albuquerque visitou barbearia no centro do Funchal

O presidente do Governo Regional prosseguiu hoje com as visitas que está a fazer a vários estabelecimentos comercias no centro do Funchal e, esta manhã, visitou a barbearia Dom Corleone, na Rua da Carreira, “para avaliar, presencialmente, a forma como está a decorrer a reabertura do comércio na Região”, conforme foi publicado na página do facebook do Governo Regional.

Esta manhã, Miguel Albuquerque visitou uma das lojas desta rede regional, tendo em conta que barbearias e cabeleireiros foi “dos sectores mais afectados durante a pandemia”.

Os proprietários Ederson Ribeiro e Roçana Hernandez, casal brasileiro que vive na Madeira há mais de vinte anos, fizeram questão de agradecer ao presidente do Governo «a forma excelente como conduziu a resposta à pandemia da COVID 19, na Madeira».