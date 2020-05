Miguel Albuquerque visita obra nas Figueirinhas

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita este sábado, 30 de Maio, pelas 10h30, a obra, agora concluída, de reordenamento da circulação do tráfego e de melhoria da segurança rodoviária na zona das Figueirinhas, no Caniço.

A empreitada, iniciada em Setembro de 2019, representa um investimento aproximado de 800 mil euros, acrescido de IVA, e teve por objectivo reformular os dois entroncamentos ali existentes – Estrada das Eiras e Estrada João Gonçalves Zarco – com a ER204.

A par da referida reformulação, foram criados cerca de 20 estacionamentos numa área contígua, por forma a servir a população.