Miguel Albuquerque visita exploração agrícola no Estreito

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita na próxima quinta-feira, 2 de Julho, pelas 11 horas, uma exploração agrícola no Estreito de Câmara de Lobos.

A propriedade tem sete mil metros quadrados e fica localizada no sítio do Castelejo, na Estrada do Brasileiro.

O proprietário, João Costa Pereira, candidatou-se a apoios do PRODERAM, para o início da actividade e para o projecto agrícola que incluiu a implantação de hortícolas variadas ao ar livre em cinco mil metros quadrados e de tomate em sistema de hidroponia nos dois mil metros quadrados restantes.

Os investimentos consistiram na construção de um reservatório com 186 metros cúbicos, na implementação de um sistema de rega sob pressão, respectiva bombagem, automatização e filtragem e ainda na instalação de um sistema de controlo de fertirrega.

O projecto incluiu ainda a construção de um armazém agrícola em betão com 50 metros quadrados, a desmatação intensa em toda a área de cultivo, a construção de muros em betão ciclópico num total de 862,65 metros cúbicos, a execução de 143 metros quadrados de acesso viário e a instalação de estufa com 2.000 metros quadrados.

Foram também adquiridos uma motorroçadora e um atomizador de dorso e instalado um contador de medição de água de rega.