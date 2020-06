Miguel Albuquerque visita amanhã Caminho Ribeiro Real, em Câmara de Lobos

O presidente do Governo Regional visita amanhã, 16 de Junho, pelas 12 horas, o Caminho Ribeiro Real, em Câmara de Lobos, que acaba de ser alargado através de uma empreitada executada pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

O alargamento do Caminho do Ribeiro Real custou cerca de um milhão de euros e foi intervencionado ao longo de 980 metros.

Para além do alargamento da via, foram construídos ou beneficiados os muros de suporte e sobranceiros ao longo do arruamento, os muros de guarda e os passeios. Procedeu-se ainda à substituição integral do pavimento betuminoso ao longo do arruamento (camada de base e desgaste) e renovaram-se as redes municipais de saneamento, de distribuição de água potável, de drenagem de águas pluviais, de rega, de incêndios e de iluminação pública.