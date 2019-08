Miguel Albuquerque inaugura terça-feira unidade de Alojamento Local em São Vicente

O presidente do Governo Regional inaugura amanhã, 20 de Agosto, pelas 16 horas, uma unidade de alojamento local, em São Vicente.

A Casa Oliveira Esmeraldo é um novo estabelecimento hoteleiro situado a norte da ilha, dedicado ao turismo residencial e de natureza, composto por 4 unidades de alojamento independentes, nomeadamente, duas unidades tipo T3 e duas unidades tipo T1.

Segundo nota da presidência do Governo liderado por Miguel Albuquerque, o novo estabelecimento assenta na reabilitação total de uma antiga casa senhorial do séc. XIX pertencente à família Oliveira Esmeraldo, bem como no edifício anexo pertencente ao mesmo prédio. Ambos os edifícios foram totalmente remodelados e modernizados, sendo cada unidade de alojamento totalmente equipada e independente, com jardins comuns, piscina, horta e estacionamento.

Trata-se de um projecto turístico inserido no segmento residencial, com unidades preparadas para receber desde pequenas famílias a famílias grandes ou grupos, que procuram turismo rural genuíno, de pequena escala e discreto, mas que não dispensam as comodidades e o conforto de uma unidade hoteleira moderna.

As 4 unidades estão equipadas com cozinhas completas, ar condicionado nos quartos e nas salas, internet interior e exterior, num total de 8 quartos de dormir ‘twin’, bem como dois quartos de dormir ‘double’, quatro salas e quatro cozinhas, divididas pelas 4 unidades.