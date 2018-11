Miguel Albuquerque inaugura empreendimento hoteleiro Rochão Village, veja o vídeo

Miguel Albuquerque acaba de chegar ao empreendimento hoteleiro Rochão Village, na Calheta, onde preside à cerimonia de inauguração.

O empreendimento Rochão Village foi construído num terreno com uma área de 45.400 metros quadrados, sendo a área de intervenção de 6.822 m2. É constituído por seis casas (3 de tipologia T1 e 3 de tipologia T2), uma recepção e uma piscina divididos em quatro patamares, inserido no regime de Alojamento Local. No total são nove quartos, podendo alojar até 30 utentes.