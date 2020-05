O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, faz hoje 59 anos. Durante uma reunião de Governo, esta segunda-feira, os secretários ofereceram ao governante, em conjunto, uma prenda, como habitual, de forma a assinalar a efeméride.

Nascido a 4 de Maio de 1961, Miguel Filipe Machado de Albuquerque é licenciado em Direito e exerceu a sua actividade profissional entre 1986 e 1993, altura em que deixou a advocacia.

Em Setembro de 1994, Miguel Albuquerque passou a liderar os destinos da autarquia do Funchal e foi reeleito presidente da Câmara em 1997, 2001, 2005 e 2009. Foi ainda, entre 1994 e 2002, presidente da Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira e membro do conselho directivo da Associação Nacional de Municípios.

Tendo tomado posse, como presidente do PSD-Madeira, a 10 de Janeiro de 2015, concorreu como cabeça de lista do PSD-Madeira às Regionais de 29 de Março de 2015. Tendo os social-democratas ganho as eleições, Miguel Albuquerque foi convidado a formar governo sendo, desde 20 de Abril de 2015, chefe do executivo madeirense.