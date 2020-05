O microsite dedicado à Covid-19, lançado em Março pela Câmara Municipal do Funchal, que agrega todos os conteúdos respeitantes ao tema da pandemia no concelho e, em particular, no universo camarário, já registou, em apenas um mês e meio de actividade, cinco mil visitas.

O número agrada o responsável pela autarquia funchalense que destaca a interface acessível do microsite, no sentido de ser o mais prático possível.

Miguel Silva Gouveia fala numa “ferramenta valiosa” que permite aos funchalenses estar a par de “informações oficiais e fidedignas que são ainda mais cruciais no tempo em que vivemos”.

O autarca explica que esta foi uma forma de a CMF “agregar toda a informação referente à crise pandémica num único local, promovendo o esclarecimento da população à medida que a situação foi evoluindo”, salientando que o objectivo “está a ser cumprido” já que o microsite “conta com cerca de um milhar de visitantes por semana”.

“Além de providenciar conteúdos rigorosos e confiáveis, procurámos que a plataforma fosse também um espaço onde pudéssemos criar uma ligação mais segmentada às empresas do concelho, às famílias e às actividades de lazer, e a página tem crescido com sucesso nesse sentido, o que também nos apraz”, acrescenta o autarca, recordando que através do endereço https://covid19.cm-funchal.pt todos os cidadãos podem consultar notícias, informações úteis e recomendações, bem como aceder a uma larga panóplia de conteúdos desenvolvidos pela Autarquia para fazer face à actual crise de saúde pública.