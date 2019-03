Mercado de Usados começa dentro de dois dias com 150 a 200 viaturas

Começa na quarta-feira, 27 de Março, mais uma edição do Mercado de Usados, organização da ACIF-Câmara de Comércio e Indústria da Madeira, que irá disponibilizar cerca de 150 a 200 automóveis semi-novos aos interessados em visitar o pavilhão do Madeira Tecnopolo.

Um mercado que, segundo o presidente da mesa dos Concessionários Multimarcas, Duarte Reis, representará cerca de 4 milhões de euros em vendas nestes cinco dias do evento, tendo em conta que no último evento, realizado no último mês de 2018, terão sido vendidos cerca de 140.

Um sector que, ao longo do ano, representa cerca de 7 em cada 10 veículos vendidos na Região, são razões que deixam as nove empresas associadas da ACIF sempre com vontade e optimismo em aderir à iniciativa. “São empresas idóneas”, garantiu o empresário, e que dão garantias de que o comprador está a adquirir um carro semi-novo quase como novo.

O evento é de entrada gratuita e abre portas às 10 horas da manhã de quarta-feira e encerra 13 horas depois (23h00), tal como nos outros três dias, excepto no último, domingo, em que fecham portas às 20h00.