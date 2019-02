Mercado Abastecedor de Santana processa cerca de 700 quilos de anona por semana

Albuquerque no Mercado Abastecedor de Santana visitou o centro de processamento da Anona a funcionar há 2 semanas processando “cerca de 700 quilos de anona por semana” e a estimativa para este ano é processar “cerca de 40 toneladas, tudo para exportação através do avião cargueiro” - 2 das 5 frequências semanais são para transporte de anona. O Centro de processamento montado pela Gesba “para dar o impulso necessário à penetração dos nossos produtos, que são os melhores do mundo”.

O Centro está também preparado para processar a pêra abacate que será também exportada.

Albuquerque diz haver “margem para crescer” na produção e exportação, lembrando que no último ano foram produzidas mais de 1.300 toneladas e foram já aprovados mais 28 projectos.

O Centro está preparado para processar até 3 toneladas por dia.