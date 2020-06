Menos de um terço dos desempregados da Região recebem subsídio

Em Maio, o desemprego registado subiu 11% face ao mesmo período do ano passado, abrangendo 17.465 madeirenses e confirmando as expectativas dos efeitos colaterais do covid-19 na Madeira. O valor médio pago por beneficiário é de 455 euros, mas apenas 29% recebem subsídio de desemprego. O tema faz a manchete da edição impressa do DIÁRIO desta terça-feira, para ler na página 6.

A grande mancha de capa dá destaque ao Marítimo que perdeu por 3-2 frente ao Portimonense. Em aflição, os verde-rubros ficam a apenas quatro pontos dos lugares de despromoção. Saiba mais nas páginas 16 e 17.

Também em destaque na primeira página do DIÁRIO, está o pagamento três vezes superior, na ordem dos 1,5 milhões de euros, que o município da Ribeira Brava paga à Sociedade de Desenvolvimento da Ponta Oeste pelo edifício-sede com a promessa da realização de uma obra pública no concelho por parte do Governo Regional. Para ler na página 3.

D. José Ornelas, madeirense e bispo de Setúbal, recém-eleito presidente da Conferência Episcopal Portuguesa pede mais “honestidade” e fala da necessidade de se “reinventar a Igreja”, numa entrevista ao DIÁRIO que pode ler nas páginas 20 e 21. “A Igreja da Madeira continua a ser o meu berço”, sublinha.

Na última página, o assunto é a reedição do Estatuto Político-Administrativo no 20.º aniversário do lançamento do diploma, comemorado com conferência a 29 de Junho, numa iniciativa que junta a Assembleia Legislativa da Madeira e o DIÁRIO.

